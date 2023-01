Yellowstone: Staffel 5 wird im Sommer fortgesetzt

In den USA ist die erste Hälfte der fünften Yellowstone-Staffel vorbei. Nun wird man sich einige Monate auf Nachschub gedulden müssen. Wann geht es weiter mit den Gegenwarts-Abenteuern der Duttons?

Nach acht Folgen ist vorerst Schluss mit der fünften Staffel der Erfolgsserie Yellowstone beim US-Sender Paramount Network (nicht zu verwechseln mit Paramount+). Doch schon im Sommer soll es mit dem Rest weitergehen, was ohnehin so schon vor dem Start verkündet wurde.

Hier ist ein Teaser zur Fortsetzung:

Insgesamt 14 Episoden wurden diesmal vom beliebten Quotenhit gedreht, die jedoch in zwei Blocks ausgestrahlt werden. Wer den SONY-AXN-Channel bei Amazon abonniert, kann die aktuellen Folgen auch schon als OmU-Video anschauen. Sieben Tage kann man den Channel gratis testen oder für 3,99 Euro nach dem Testmonat abonnieren.

Seit dem Start von Paramount+ in Deutschland stehen dort außerdem die ersten drei Staffeln zur Verfügung, sowie jetzt schon das Spin-off 1883. 1923 folgt wohl eher in Richtung März oder April. Wer mehr von Taylor Sheridan sehen will, kann immerhin Mayor of Kingstown dort vorfinden, bald dann auch Tulsa King.

Darum geht es in der fünften Staffel von Yellowstone

Im Trailer zur Season Video schwört John auf die Bibel, dass er als Governor von Montana die Verfassung des Bundesstaates ehren wird. Als Erstes feuert er dabei die alten Angestellten und heuert Beth (Kelly Reilly) als Chief of Staff an. Außerdem unterzeichnet er ein Dokument, was Jamie (Wes Bentley) erzürnt und welches dieser als Kriegserklärung ansieht... Doch sind die beiden nicht schon mitten im Krieg? Kann Caroline (Jacki Weaver) ihre Drohung einhalten und Beth ins Gefängnis bringen? Und gibt es ein Wiedersehen mit einer Figur, die man seit dem explosiven Ende der dritten Staffel schon nicht mehr gesehen hatte?

Wendy Moniz und Mo Brings Plenty, die seit dem Serienbeginn als wiederkehrende Gastdarsteller:innen zu sehen sind, wurden zum regulären Ensemble befördert. Ihre Charaktere, Governor Lynelle Perry und Mo, werden künftig also häufiger auftreten. Die Beförderungen von Jennifer Landon und Kathryn Kelly - aka Teeter und Emily - standen hingegen schon länger fest.

Auch die Rückkehr von Josh Lucas, Kylie Rogers und Kyle Red Silverstein, die als jüngere Versionen von John, Beth und Rip auftreten, ist bereits bestätigt. Ganz neu dabei ist Kai Caster (American Horror Story), der den jungen Cowboy Rowdy spielen soll. Die Musikerin Lainey Wilson mischt derweil als nicht minder musikalisch begabte Abby mit. Dawn Oliveri (1883) spielt die niederträchtige Geschäftsfrau Sarah Atwood. Und Lilli Kay (Your Honor) tritt als Clara Brewer auf, die neue Assistentin der Duttons.

