Vampire Academy & One of Us is Lying: Darum zog Peacock den Stecker

Letzten Monat trennte sich Peacock nach einer beziehungsweise zwei Staffeln von den Young-Adult-Formaten One of Us is Lying & Vampire Academy. Susan Rovner von NBCUniversal Television erklärte nun, wie es zu der Entscheidung kam.

Bereits bei der Absetzung von One of Us Is Lying und Vampire Academy im letzten Monat hieß es, die Entscheidung zum Einstellen der an ein junges Publikum gerichteten Serien, habe Peacock nicht aufgrund von Unzufriedenheit auf kreativer Ebene gefallen. Doch was bedeutet das genau?

Susan Rovner, Chairman of Entertainment Content bei NBCUniversal Television, führte nun im „TV's Top 5“-Podcast von The Hollywood Reporter weiter aus: Sowohl 'One of Us is Lying' als auch 'Vampire Academy' halte ich für exzellente Qualitätsserien. „Ich denke Julie Plec ist wirklich und wahrhaftig eine der besten Showrunnerinnen und sie hat phänomenale Arbeit (an VA) geleistet. Ich bin wirklich, wirklich stolz darauf. Unterm Strich war es zu früh, diese Serien auf unsere Plattform zu tun. Ich glaube, wir haben festgestellt, dass wir erst die Eltern kriegen müssen, ehe wir die Teens kriegen. Und ich hoffe wirklich, dass wir in ein paar Jahren Serien wie 'Vampire Academy' machen können, sobald wir die Eltern mit Serien wie 'Poker Face' und 'Traitors' haben. Leider war das Timing wirklich nicht richtig und wir hatten noch nicht die Größe, eine Young-Adult-Serie zu bringen.“

Dead Day hingegen habe einfach nicht ins Programm gepasst und habe nicht auf Peacock funktioniert, so Rovner.

In „One of Us Is Lying“ werden fünf Highschool-Schüler:innen zur Nachhilfe geschickt. Athlet Cooper, Badboy Nate, Prom-Queen Addy und Streberin Bronwyn kommen unversehrt davon, während Außenseiter Simon, der eine Gerüchte-App entwickelt hat, ermordet wird - und das 24 Stunden bevor er die skandalösen Geheimnisse seiner Mitschülerinnen und Mitschüler herausposaunen konnte. Alle haben etwas zu verheimlichen und alle sind verdächtig.

„Vampire Academy“ hingegen versprach „eine Geschichte von Freundschaft, Liebe und Gefahr“ und spielt in einer Welt voller Privilegien und Glamour. Im Zentrum stehen zwei junge Frauen, deren Freundschaft sich verändert, als sie an der Vampirschule völlig verschiedene Kurse belegen, um Teil der Vampirgemeinschaft zu werden. Eine von ihnen wird ein mächtiger Royal, die andere als halber Vampir nur ein gewöhnlicher Guardian, wirft dafür aber ein Auge auf ihren Mentor, der auch ihr gegenüber stetig auftaut. Doch beide sind vereint im Kampf gegen den bösen Strigoi, der die Gesellschaft zerstören will. Oder zerstört sich die Gemeinde durch die zerstrittenen Royals vorher selbst?