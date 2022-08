Legacies: Start der 4. Staffel bei sixx

Legacies (c) The CW

Die vierte und letzte Staffel von Legacies kommt heute als deutsche Free-TV-Premiere zu sixx. Mit dieser endet auch das langjährige CW-Serienfranchise, das damals mit The Vampire Diaries begann.

Am heutigen Dienstag, den 23. August feiert die vierte Season der US-Serie Legacies um 20.15 Uhr Deutschlandpremiere bei sixx. Die 20-teilige Finalstaffel wird in Doppelfolgen gezeigt.

Die neuen Folgen könnten vor allem für Hauptfigur Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) gefährlich werden, heißt es im Trailer. Muss sie sterben, um ihre Freund:innen zu retten?

Darum geht es in der Auftaktepisode You Have to Pick One This Time (4x01): Hope und die Super Squad haben erfahren, dass Malivore den Körper von Landon (Aria Shahghasemi) übernommen hat. Also beschließt man einen riskanten Plan, um sowohl Landon als auch Cleo (Omono Okojie) zu retten, die von seiner Dunkelheit absorbiert wurde. Ein Spontandate mit Finch (Courtney Bandeko) sorgt dafür, dass Josie (Kaylee Bryant) mit einem Thema konfrontiert wird, über das sie nicht sprechen möchte.

Schauspielerin Omono Okojie konnte sich zwischen den Seasons über eine Beförderung freuen und zählt im vierten Kapitel der Serie zur Riege des Hauptcasts. Ihre Serienfigur Cleo ist eine Muse mit der Mission, Hopes verborgene Kräfte zu aktivieren, um sie zu opfern und so den big bad Malivore zu besiegen.

Im Laufe der US-Ausstrahlung hat sich herausgestellt, dass es die letzte Season der Serie werden würde. Damit endet auch der lange Run, den das Mysteryfranchise beim Sender The CW hatte. Angefangen hatte alles mit The Vampire Diaries, dann lief The Originals und schließlich Legacies.

Im Midseason-Finale verabschiedet sich eine langjährige Figur aus der Produktion. Allerdings schauen auch einige alte Bekannte vorbei, die wir hinter einem Spoiler-Link verstecken, und es warten noch weitere spoilerige Auftritte auf die Fans.