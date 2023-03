Heute neu: Staffel 2 von Perry Mason bei HBO

Der HBO-Detektiv Perry Mason, gespielt von The-Americans-Veteran Matthew Rhys, kehrt heute mit seiner zweiten Staffel zurück auf Sendung. Hinter den Kulissen wurden einige Änderungen für die Krimiserie vorgenommen.

Am heutigen Montag, den 6. März startet bei HBO die zweite Staffel von Perry Mason. Es werden dann knapp zweieinhalb Jahre seit der Premiere der Auftaktstaffel im August 2020 vergangen sein. In Deutschland wurde derweil der 8. Mai als Startdatum bei Sky und dem Streamingdienst WOW angesagt. Genauer gesagt gibt es ab diesen Montag gegen 22 Uhr dann Doppelfolge bei Sky Atlantic mit Originalton-Option zu sehen und wahlweise sind auch deutsche und englische Untertitel verfügbar.

In der offiziellen Beschreibung zur neuen Season heißt es: Mehrere Monate nachdem die Akte Dodson geschlossen wurde, wird der Sprössling einer mächtigen Ölfamilie brutal ermordet. Der verantwortliche Staatsanwalt nimmt rasch die offensichtlichsten Verdächtigen ins Visier, wodurch sich bald auch Perry Matthew Rhys The Americans ), Della ( Juliet Rylance ) und Paul ( Chris Chalk ) verstrickt fühlen. Je mehr sie der Sache auf den Grund gehen, desto mehr Verschwörungen decken sie auf. Auch steht die Frage im Zentrum, was es wirklich heißt, schuldig zu sein...

Neben Rhys, Rylance und Chalk ebenfalls im Ensemble: Shea Whigham, Eric Lange, Justin Kirk, Diarra Kilpatrick, Katherine Waterston, Hope Davis, Fabrizio Guido, Peter Mendoza, Mark O'Brien, Paul Raci, Jen Tullock, Jon Chaffin, Onahoua Rodriguez, Jee Young Han, Sean Astin, Tommy Dewey und Wallace Langham.

Der Showrunner-Posten, der bislang von Ron Fitzgerald und Rolin Jones besetzt wurde, ging für die neuen Folgen an das Duo Michael Begler und Jack Amiel, die zuvor schon an The Knick bei Cinemax beteiligt waren. Man kann sich also auf einen veränderten Stil freuen.

„Perry Mason“, basierend auf den mehr als 80 Detektivromanen, die schon auf die 1930er Jahre zurückgehen, legte im Sommer 2020 eine der erfolgreichsten HBO-Premieren seit mehreren Jahren hin (wir berichteten). Ursprünglich war das Format, das übrigens von Robert Downey Jr. („Iron Man“) produziert wird, der zunächst auch selbst die Hauptrolle spielen wollte, als Miniserie angelegt. Aufgrund des Erfolgs wollte man dann doch weitermachen. Der Stoff wurde davor schon unzählige Male verfilmt. Die berühmteste Serie bleibt wohl die mit Raymond Burr, die von 1957 bis 1966 lief.