Heute neu: Der Schwarm beim ZDF

Am heutigen Montag kommt es endlich zur linearen TV-Premiere der aufsehenerregenden ZDF-Eventserie Der Schwarm, basierend auf dem gleichnamigen Bestsellerroman von Frank Schätzing. Online kann man schon seit Ende Februar reinschauen.

Schon am Mittwoch, den 22. Februar kamen die ersten drei Episoden von Der Schwarm in die Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders ZDF. Die Folgen vier bis sechs folgen am 1. März, die Folgen sieben und acht können ab dem 8. März gestreamt werden. Im linearen Fernsehen läuft die deutsche Produktion am heutigen Montag, den 6. März um 20.15 Uhr als Free-TV-Premiere an. An vier Abenden hintereinander wird die Serie im ZDF in Doppelfolgen zur Primetime ausgestrahlt.

Ob wir für den Schwarm schwärmen oder ihn für Schmarrn halten, könnt Ihr schon bei uns in der Pilotreview zur Serie nachlesen.

In der Adaption des Bestsellers von Frank Schätzing häufen sich mysteriöse Ereignisse aus der Tiefe der Ozeane: Wale zerstören Boote, Tiefseekrabben greifen Strände an, Muscheln legen Containerschiffe lahm. Ein bisher unbekannter Eiswurm destabilisiert Kontinentalhänge in den Meeren, was Tsunamis auslöst... und von den Küsten her verbreitet sich im Trinkwasser ein tödlicher Erreger. Immer mehr Menschen auf der Welt schweben in Lebensgefahr.

Auf der fieberhaften Suche nach den Ursachen der rätselhaften Phänomene findet sich eine kleine Gruppe internationaler Wissenschaftler:innen zusammen und das bislang Undenkbare wird schließlich zur Gewissheit: Eine unbekannte Spezies existiert im Meer, die es explizit auf Menschen abgesehen hat und sie angreift. Doch kaum jemand glaubt den Forschenden und ihre Erkenntnissen. So wagt die Gruppe auf sich allein gestellt eine lebensgefährliche Mission. Die Spuren führen sie dabei mit ihrem Forschungsschiff ins ewige Eis.

Leonie Benesch spielt die Meeresbiologiestudentin Charlie Wagner, die für ihre Professorin Katherina Lehmann (Barbara Sukowa) auf den Shetlandinseln Meeresströmungsdaten sammelt. Alexander Karim übernahm die Rolle des Sigur Johanson, der von einer norwegischen Ölfirma um ein biologisches Gutachten gebeten wird und dabei an der Seite von Tina Lund (Krista Kosonen) den gefährlichen Eiswurm entdeckt. Während die französische Molekularbiologin Cecile Roche (Cecile de France) mit einem tödlichen Bakterium im Trinkwasser kämpft, versucht der kanadische Walforscher Leon Anawak (Joshua Odjick) das ungewöhnliche Verhalten der Wale zu erklären.

Ergänzt wird das internationale Forschungsteam um Datenanalystin Alicia Delaware (Rosabell Laurenti Sellers), Weltraumforscherin Samantha Crowe (Sharon Duncan-Brewster), den Studenten Amir (Eidin Jalali) und den japanischen Philanthropen Mifune (Takuya Kimura). Alban (Oliver Masucci), Kapitän des technisch hochversierten Forschungsschiffs Thorvaldson, und der Tauchrobotik-Experte Roscovitz (Klaas Heufer-Umlauf) begeben sich mit auf die Mission.