US-Quoten: Better Call Saul mit 5-Jahres-Hoch zum Serienfinale

Das AMC-Drama Better Call Saul hat vergangene Woche sein Serienfinale hingelegt, das sowohl im Rating, aber vor allem in den absoluten Zuschauerzahlen einen deutlichen Zuwachs verzeichnen konnte. Die Quoten im Überblick...

Montag, 15. August

Am Montagabend lief bei The CW eine neue Folge von Roswell, New Mexico, die ein ordentliches Plus einfahren konnte (486.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, Rating - Richtwert in der Zielgruppe zwischen 18 und 49 Jahren: 0.08, + 0.03). In the Dark legte ebenfalls zu (322.000 Zuschauer, Rating: 0.06, + 0.02).

Beim Kabelsender AMC konnte sich Better Call Saul zum Serienfinale über einen großen Quotensprung freuen (1,8 Millionen Zuschauer, Rating: 0.47, + 0.15). Was das Rating angeht, wurde seit der Premiere der vorherigen Season im Februar 2020 kein so starker Wert mehr erreicht. In den absoluten Zahlen war es sogar das stärkste Ergebnis seit dem Finale von Staffel drei im Sommer 2017.

Bei HBO blieb Industry zum Staffelfinale unverändert schwach (103.000 Zuschauer, Rating: 0.01).

Dienstag, 16. August

Am Dienstagabend lief bei den Networksendern kein frisches Serienmaterial, wenn man die europäischen Importe Leonardo und Devils außer Acht lässt (was wir wie üblich tun, da es sich nicht um Erstausstrahlungen handelt).

Beim Kabelsender Freeform verharrte Motherland: Fort Salem auf mittelmäßigem Niveau (103.000 Zuschauer, Rating: 0.03).

What We Do in the Shadows konnte die starken Zahlen der vergangenen drei Wochen nicht verteidigen (305.000 Zuschauer, Rating: 0.09, - 0.03).

Mittwoch, 17. August

Am Mittwochabend hatte der Kabelsender Syfy wieder eine neue Episode von Resident Alien zu bieten, die quotentechnisch unverändert blieb (665.000 Zuschauer, Rating: 0.08). Bei der Rückkehr der laufenden Season vor einer Woche verzeichnete die Serie einen deutlichen Absturz (wir berichteten).

Für Grown-ish ging es bei Freeform minimal bergab (147.000 Zuschauer, Rating: 0.06, - 0.01).

Donnerstag, 18. August

Am Donnerstagabend ging es beim Kabelsender Freeform für Good Trouble runter auf ein neues Rekordtief im Rating (55.000 Zuschauer, Rating: 0.01, - 0.03). Nur in den absoluten Zahlen stand die Serie vor ein paar Wochen schon mal schlechter da.

