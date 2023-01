Queen Charlotte: Neues Bild zum Bridgerton-Prequel

Weil eine Bridgerton-Serie noch längst nicht reicht, startet 2023 die Prequel-Serie Queen Charlotte. Nun gibt es von einer weiteren Figur ein Vorschaubild. So sieht Lady Agatha Danbury aus.

2023 wird das Bridgerton-Prequel-Spinoff „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“ bei Netflix starten. Dazu gibt es nun ein Bild von Lady Agatha Danbury (Arsema Thomas).

Die Hauptrolle spielt diesmal eine jüngere Version der Königin, India Amarteifio (Midwich Cuckoos). Doch auch Golda Rosheuvel darf in der neuen Serie, deren Debütstaffel acht Episoden umfasst, in ihre Paraderolle als ältere Charlotte schlüpfen. Hinzu gesellt sich eine junge Violet Ledger in Gestalt von Schauspielerin Connie Jenkins-Greig, die im Erwachsenenalter als Violet Bridgerton von Ruth Gemmell gespielt wird. Auch Adjoa Andoh wird als scharfzüngige Lady Danbury zurückkehren und als junge Frau von Newcomerin Arsema Thomas gespielt. Hier das erste Bild der Queen.

Die Miniserie handelt vom Kennenlernen und der großen Liebe des Königspaares, das schließlich für die Gesellschaft von Bridgerton unabdingbar sein wird. Corey Mylchreest ist als junger mysteriöser King George III zu sehen, der Charlotte heiraten soll und so den Grundstein für deren gesellschaftlichen Aufstieg legt. Wie sich das erste Aufeinandertreffen gestaltet, hat Netflix vor einiger Zeit schon in einem First Look Video offenbart.

Sneak Peek auf die Prequel-Serie:

Produzentin Shonda Rhimes wird das Drehbuch höchstpersönlich zu Papier bringen und neben Betsy Beers und Tom Verica als Executive Producer sowie als Showrunnerin fungieren. Auf die Buchvorlage von Autorin Julia Quinn kann man sich diesmal übrigens nicht berufen, denn die hochwohlgeborene Fan-Favourite-Figur wurde eigens für die Serienadaption von Netflix erfunden.

Weitere Rollen in „Queen Charlotte: A Bridgerton Story“ spielen Michelle Fairley (Game of Thrones als Prinzessin Augusta, The White Princess), Sam Clemmett (The Musketeers) als junger Brimsley, Richard Cunningham (The Royals) als Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) als Adolphus, Rob Maloney als königlicher Arzt, Cyril Nri (Cucumber) als Lord Danbury und Hugh Sachs als älterer Brimsley.