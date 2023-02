The Orville: Twice in a Lifetime - Review

Twice in a Lifetime ist eine gefühlvoll und wunderschön erzählte Standalone-Zeitreisestory, die nicht nur Scott Grimes Schauspielfähigkeiten hervorhebt, sondern auch eine Überraschung besonderer Art birgt.

Das passiert

Gordon wird aufgrund eines durch die Überladung des Quantenantriebs ausgelösten Nebeneffekts auf einen Quantum-Beschleuniger 300 Jahre in der Zeit zurückgeschleudert. Als es der Orville endlich gelingt, ihn im Jahr 2025 aufzuspüren, sind für den Offizier zehn Jahre vergangen, in denen er sich ein neues, glückliches Leben aufgebaut hat. So weigert er sich, dem Befehl von Captain Mercer zu folgen und in die Zukunft zurückzukehren.

Dies und das

Der Arnov Quantenbeschleuniger ist ein alter Bekannter im Orville-Universum und trat zum ersten Mal in der Pilotfolge Old Wounds in Erscheinung.

Gordons Ehefrau in der Vergangenheit namens Laura wird von Leighton Meester gespielt, die Fans als Blair Waldorf aus Gossip Girl bekannt ist. Im Film spielt Meester eine ehemalige Musikerin. Tatsächlich ist sie neben ihrer Schauspielkarriere auch Sängerin

Spruch

Gordon zu Laura: „I fell in love with you three centuries after you were gone.&ldquo

Zwischen Selfie-Wahn und Kaylon-Bedrohung

© Hulu/FOX/Walt Disney

Zeitreise-Geschichten haben schon bei „Star Trek“ meistens für großartige Unterhaltung gesorgt, sofern man bereit war, die wissenschaftlichen Aspekte auszublenden und sich auf die innere Logik der Storyline zu fokussieren. Tatsächlich ist der Plot von Twice in a Lifetime gut durchdacht und hervorragend strukturiert. Der erste Akt startet mit einer hübschen Gitarren- und Gesangseinlage von Scott Grimes, der gerade eine Party schmeißt. Einen, wie sich noch herausstellt, starken Einstieg ins Kernthema bietet anschließend ein kleiner, aber feiner typischer Orville-Gag.

Scott besitzt die Replik eines Smartphones, dass eine junge Frau im frühen 21. Jahrhundert in eine Zeitkapsel gesteckt hat, die man dreihundert Jahre später ausgrub. Auf der Nachbildung befindet sich nicht nur ein Bild von ihr, auch der Fotoapparat ist voll funktionstüchtig. Das ist eine Steilvorlage für den seit Jahren grassierenden Selfie-Wahn, dem Grimes hier gemeinsam mit Bortus und Ensign Burke ebenfalls frönt

In der nächsten Szene gibt es ein Wiedersehen mit dem schon länger bekannten Quantum-Beschleuniger, der aber nun extrem aufgepeppt ist und für Zeitreisen verwendet werden kann. Dass so ein Gerät in den falschen Händen eine schreckliche Waffe ist, erklärt sich von selbst. Natürlich wissen die Kaylon längst, welches Potential das Gerät in sich birgt. Trotz einer großen Geleiteskorte kommt es zu einem rasanten und actionreichen Raumkampf in bester Space-Opera-Manier, der in der Flucht der Orville mündet

Gemütliches Beisammensitzen mit Hausmusik, Zeitreise und einen Raum-Fight in knapp zehn Minuten zu packen, und das Ganze auch noch stimmig und mit einem Timing wie aus dem Lehrbuch inszeniert, ist große TV-Serienkunst. Der einleitende Akt endet mit einem Paukenschlag. LaMarr schlägt eine Überladung des Quantenantriebs vor, um zu entkommen. Die hat aber ungeahnte Auswirkungen auf die Aronov-Vorrichtung, der wiederum Grimes zu nahekommt. Damit ist eine passende Erklärung für Gordons sich nun anschließende unfreiwillige Zeitreise ins Jahr 2015 gefunden, die wiederum als Aufhänger für die Suche nach ihm dient, klasse.