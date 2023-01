The Orville: Electric Sheep - Review

Nach langer Durststrecke startet endlich die lang ersehnte dritte Staffel von The Orville auf ProSieben. Sie geht mit einer großartigen Folge ins Rennen, die starke moral-ethische Themen auf tiefgreifende und mitfühlende Weise angeht. Dass dabei auch die Action nicht zu kurz kommt, ist umso erfreulicher.

Das passiert

Die Orville befindet sich zur Generalüberholung im Raumdock über der Erde. Die Crew hat noch immer mit den Nachwirkungen des schrecklichen Kaylon-Angriffs zu kämpfen und lässt die Wut über verlorene Freunde, Familienmitglieder und Kameraden am reaktivierten Isaac aus. Als ihm Dr. Finns Sohn Marcus ins Gesicht sagt, dass er ihm den Tod wünscht, zieht der Kaylon daraus seine ganz eigenen Schlüsse und ergreift eine Maßnahme, mit der niemand gerechnet hätte.

Dies und das

Die deutsche TV-Premiere der letzten Folge der zweiten Staffel (Primal Urges) datiert auf den 24.06.2019 und ist damit rund zweieinhalb Jahre her.

Spruch

„I am functioning within normal parameters“

Wenn Kinder von Monster träumen

Was für ein starker Beginn für eine Serie, die von vielen Fans nicht ganz zu Unrecht als geistiger Nachfahre von Star Trek: The Next Generation gefeiert wird. Im Gegensatz zu manch anderem Produzenten, Regisseur und Drehbuchautor, der von sich behauptet, „die großen Fragen der Menschheit“ zu diskutieren, tut Seth MacFarlane dies in dieser in allen Belangen wunderbaren Folge tatsächlich.

Schon der erste Akt (von einem Teaser kann man hier wahrlich nicht sprechen), der die traumatischen Ereignisse aus Identity (2) noch einmal auf dramatische Weise und bestens inszeniert aufarbeitet, ist in jeder Hinsicht klasse. Marcus Finns (BJ Tanner) Albtraum ist nicht nur mit Action gespickt, sondern endet mit einem Schockmoment. Der Junge eilt durch die Gänge der Orville, überall um ihn herum herrscht das Chaos und Menschen sterben im Feuerhagel der Kaylon. Als er endlich die Kabine seines Bruders erreicht, betritt Isaac den Raum. Statt die Kinder aber zu retten, verwandelt sich die künstliche Lebensform in ein Monster, klasse.

Elektrische Schafe

Wenn selbst Menschen, die eigentlich tiefe Empfindungen für den Kaylon hegen, nun Angst vor ihm haben, wie soll es da erst den Crew-Mitgliedern ergehen? Bis auf die Wenigen, die eng mit dem Androiden zusammenarbeiten, bleibt er seinen Kameraden als Verräter und Massenmörder in Erinnerung, auch wenn dies natürlich nur eine Seite der Medaille ist. Denn obwohl Isaac zunächst lediglich seiner Programmierung folgte, als er die Union verriet, wuchs er dennoch über sich hinaus und rettete am Ende nicht nur die Mannschaft der Orville, sondern die ganze Erde. Und nun kommt der Clou an der Geschichte.

Der Titel der Folge leitet sich nicht rein zufällig von Philip K. Dicks Roman „Do Androids Dream of Electric Sheep?“ (wir erinnern uns wohlig an „Blade Runner“) ab. Hüben wie drüben diskutieren die Autoren im Subtext die Frage, was uns menschlich macht und was wir bereit sind zu opfern, um unsere Komfortzone nicht verlassen zu müssen. Um in 70 Minuten möglichst alles aus dem Themenkomplex herauszukitzeln, wagt sich Seth MacFarlane an ein wahres Schwergewicht. Was geschieht, wenn wir einem einstigen Feind die ganze Last der Schuld auferlegen und ihn damit in den Tod treiben? Macht uns das nicht ebenfalls schuldig? Sind wir besser als das, was wir verabscheuen, nur, weil wir mit Worten morden, statt mit Waffen? Das ist harter Tobak, wie wir ihn sonst nur aus den besten Tagen von „Star Trek“ kennen.