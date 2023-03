Heute neu: The Last of Us bei Sky Atlantic

Via Sky Go, Sky Q und WOW kann man die gefeierte Videospieladaption The Last of Us bereits seit einigen Wochen streamen. Doch nun kommt es bei Sky Atlantic endlich auch zur linearen TV-Ausstrahlung.

Am heutigen Montag, den 6. März feiert die HBO-Serie The Last of Us ihre lineare TV-Premiere bei Sky Atlantic. Parallel zur US-Premiere kann man die Folgen bereits via Sky Go, Sky Q und WOW verfolgen - wahlweise auf Deutsch oder in der englischen Originalfassung und mit deutschen beziehungsweise englischen Untertiteln.

The Last of Us

Die Handlung von „“ setzt 20 Jahre nach einer Pilzplage an, welche die Zivilisation zerstört. Joel ( Pedro Pascal The Mandalorian ) ist ein Überlebender einer der letzten größeren Gruppen und wird damit beauftragt, die 14-jährige Ellie ( Bella Ramsey The Worst Witch ) aus der Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Dieser vermeintlich harmlose Auftrag wird bald zu einer überaus gefährlichen Reise durch die Überreste der USA und gleichzeitig zur Hoffnung auf eine Heilung...

Weitere Figuren des postapokalyptischen Zombiedramas sind Tommy (Gabriel Luna), Joels jüngerer Bruder. Marlene (Merle Dandridge), die Chefin der Widerstandsgruppe namens Fireflies, Joels 14-jährige Tochter Sarah (Nico Parker), Frank (Murray Bartlett) und Bill (Nick Offerman), zwei Überlebende, die in ihrer eigenen abgeschiedenen Ortschaft leben und Tess (Anna Torv), eine befreundete Schmugglerin von Joel. Jeffrey Pierce, die Videospiel-Stimme von Tommy aus der Vorlage, wird eine neue Figur namens Perry mimen, ein Rebell aus Kansas City. Auch Melanie Lynskie, Rutina Wesley, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Storm Reid und John Getz spielen wichtige Rollen und weitere Survivor. Weitere Game-Sprechen treten derweil in neuen Rollen in Erscheinung.

Serienschöpfer und Executive Producer sind der Chernobyl-Macher Craig Mazin und Neil Druckmann, der Präsident der Spieleschmiede Naughty Dog. Serienjunkies begleitet die Serien mit Reviews und Podcasts. Alle bisherigen Reviews zur HBO-Serie The Last of Us.