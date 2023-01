Kaleidoscope: Kritik zur nicht-chronologischen Netflix-Serie

Ein gutes Gimmick garantiert noch keine gute Serie - kann die Netflix-Show Kaleidoscope mit ihrem nicht-chronologischen Ansatz überzeugen? Fans vom Heist-Drama Haus des Geldes sollten mal reinschauen.

Eine Serie, deren Episoden man in beliebiger Reihenfolge sehen kann, war der Pitch von Eric Garcia („Repo Men“), mit dem der Drehbuchautor Netflix in Begeisterung versetzte. Natürlich konnte nur dem Streamingservice, der das lineare Fernsehen verdrängen will, ein solcher Vorschlag revolutionär erscheinen. Denn in der Praxis schauen eh die meisten Menschen so ihre Lieblingsserien, also kreuz und quer - eben das, was gerade läuft. Mal ist Sheldon bei der millionsten Wiederholung von The Big Bang Theory schon verheiratet, mal ist er noch Junggeselle...

Der nicht-chronologische Ansatz von Kaleidoscope kann in seiner Einzigartigkeit daher durchaus hinterfragt werden. Trotzdem verkauft Netflix das Format, das unter anderem von Ridley Scott („Alien“, „Blade Runner“) produziert wird, als „einzigartiges Seherlebnis“ - zumal der Streamer die Randomisierung der insgesamt acht Ausgaben gleich selbst einstellt. Soll heißen: Jeder User sieht die Serie anders; nur das Finale mit dem Titel „Schwarz“ wird stets zuletzt abgespielt.

So ergeben sich in der Theorie 5040 verschiedene Versionen von „Kaleidoskop“. Wer aber keinen Bock auf Experimente hat, kann sich auch hier erklären lassen, welche gewählte Sequenz am meisten Sinn ergibt. Die vorliegende Besprechung wurde mit der Episode „Gelb“ als Pilot geschrieben, die sowieso ein guter Startpunkt ist, weil es schon viel um den zentralen Heist geht, auf den am Ende alles hinausläuft. Andere Episoden sind weitaus mehr auf die Backstory konzentriert, was etwas dröge sein kann, weil einem die Figuren zu Anfang ja noch völlig sind (später vielleicht immer noch).

Nicht egal sein kann einem der beeindruckende Cast, den Netflix und Garcia hier versammeln konnten: Angeführt wird das Team von Giancarlo Esposito, den wir eigentlich als notorischen Schurken kennen (zum Beispiel aus Breaking Bad, The Boys und The Mandalorian). Er spielt diesmal einen Verschnitt des Haus des Geldes-Professors - insgesamt ist die spanische Erfolgsserie eindeutig ein Vorbild von „Kaleidoskop“ gewesen (der Algorithmus will es so).

Ebenfalls dabei: Rufus Sewell (The Man in the High Castle), Paz Vega (The OA), Rosaline Elbay (Ramy), Jai Courtney (The Terminal List), Tati Gabrielle (You), Niousha Noor (Here And Now) und Peter Mark Kendall (Strange Angel).

Worum geht's?

Die Story dreht sich um den Meisterdieb Leo Pap (Esposito), der mit seiner Crew von Fachleuten den ganz großen Coup landen und sage und schreibe sieben Milliarden Dollar erbeuten will. Doch Gier und Betrug in den eigenen Reihen setzen die Mission aufs Spiel. Welche Motive eine Rolle spielen, erfährt man durch den einen oder anderen Blick in die Vergangenheit der Figuren. Aber auch die Zeit nach dem Heist wird bereits beleuchtet...