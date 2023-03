The Gymnasts: Deutschlandpremiere im April bei ZDFneo

Die italienisch-deutsche Coming-of-Age-Serie The Gymnasts könnte Europas Antwort auf Make it or Break it sein. Ab April kann man sie bei ZDFneo und in der ZDF Mediathek schauen.

Am Samstag, den 15. April um 10 Uhr kommt die italienisch-deutsche Coming-of-Age-Serie The Gymnasts als Deutschlandpremiere in die ZDFMediathek. Bei ZDFneo im Free-TV läuft sie dann ab Mittwoch, den 19. April um 21.45 Uhr an.

Die Coming-of-Age-Serie spielt in der Welt des Kunstturnens. Sie basiert auf dem Roman „Corpo Libero“ von Ilaria Bernardini. Im Mittelpunkt stehen sowohl die Sehnsucht nach dem Erwachsenwerden als auch die Angst davor. Es ist die Geschichte eines Sports, der die Leichtigkeit und das Fliegen von Körpern feiert, aber auf paramilitärischem Drill, strenger Disziplin und persönlichen Opfern basiert.

Die 15-jährige Martina del Bianco (Alessia de Falco ) ist Kunstturnerin bei „Vis Invicta“, einem Team aus Neapel. Nach einer längeren, verletzungsbedingten Pause nimmt Martina zum ersten Mal wieder an einem Wettkampf teil. Dabei muss sie nicht nur ihre Angst überwinden, noch einmal zu stürzen, sondern auch ihren Platz in der Mannschaft wiederfinden. Denn hier gibt inzwischen die dominante Carla (Giada Savi) den Ton an.

Beim renommierten Winter Fox-Turnier misst sich Martina gemeinsam mit der italienischen Mannschaft eine Woche lang in der kargen und verschneiten Landschaft der Abruzzen mit anderen europäischen Teams. Ihre größte Konkurrenz: die Rumäninnen und ihr Star Angelica Ladeci (Catinca Petrescu). Die Mädchen von Vis Invicta wollen bei diesem Turnier jedoch unbedingt glänzen, um sich so einen Platz im Olympiakader ihres Landes zu sichern. Ihr eigener Ehrgeiz wird dabei von Mannschaftsarzt Alex (Filippo Nigro) getrieben und von Trainerin Rachele (Antonia Truppo) herausgefordert. So gehen Martina und ihre Mannschaft bis an ihre körperlichen und mentalen Grenzen ­ und darüber hinaus. Bis der Druck schließlich zu groß wird und ein Mord geschieht.