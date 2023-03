The Good Wife: Neue Stars für Spin-off Elsbeth gecastet

Das Augennetwork CBS hat zwei neue Stars für den Pilot Elsbeth verpflichtet, bei dem es sich um einen Ableger zum Erfolgsformat The Good Wife handelt. Woher kennt man Wendell Pierce und Carra Patterson, und wen spielen sie?

Anfang Februar wurde bei CBS die Bestellung der Pilotepisode einer möglichen Spin-off-Serie zu The Good Wife bekannt gegeben. Der Titel dazu lautet „Elsbeth“, womit den Fans schon klar sein sollte, um wen es dabei geht. Elsbeth Tascioni, gespielt von Carrie Preston, soll in dem Sequel nach New York umziehen, wo sie ihre bemerkenswerte Beobachtungsgabe erneut in der Justiz einsetzt. Die Anwältin hatte sich bereits in Chicago eine erfolgreiche Karriere aufgebaut.

Tom Clancy's Jack Ryan ) und Carra Patterson Turner & Hooch ) wurden nun zwei neue Nebendarsteller:innen dazugeholt. Wie Deadline berichtet, soll Pierce als Captain Wagner auftreten, ein erfahrener und charismatischer Anführertyp bei der New Yorker Polizei, der jeden Raum dominiert, den er betritt. Patterson spielt derweil Officer Kaya Blanke, eine stoische und ethisch veranlagte Gesetzeshütern, die von ihren Vorgesetzten häufig übersehen wird.

Das Skript zum Pilot stammt von den Franchise-Schöpferpaar Robert und Michelle King, während Ersterer auch als Regisseur zum Einsatz kommt. Liz Glotzer von King Size Productions ist ebenfalls involviert. Robert King sagte zu dem Projekt: „Das dürfte lustig werden. Michelle und ich wollten unbedingt wieder mit Carrie zusammenarbeiten, und haben den Charakter Elsbeth immer geliebt. Sie ist sowas wie ein moderner Sherlock Holmes oder Columbo.“

Preston tauchte bereits in der ersten Staffel von „The Good Wife“ zum ersten Mal in Erscheinung und wurde schnell zum Publikumsliebling mit 13 weiteren Auftritten in der CBS-Anwaltsserie. 2013 gewann sie den Emmy als „Outstanding Guest Actress in a Drama Series“ und wurde 2016 erneut in dieser Kategorie nominiert. In The Good Fight erschien sie dann fünfmal und führte bei zwei Folgen sogar Regie. Zudem spielte sie in Claws, Dr. Death, When We Rise oder True Blood mit.