Gladiator 2: Paramount kündigt Film für Ende 2024 an

Nach über 20 Jahren soll Ende kommenden Jahres ein neuer Gladiator-Film in die Kinos kommen, dessen Starttermin bereits steht. Ridley Scott führt erneut Regie und für die Nachfolge von Russell Crowe hat man auch schon eine Idee...

Filmemacher Ridley Scott („Alien“, „Blade Runner“) arbeitet aktuell an einer Fortsetzung zu seinem 2000er Oscar-Film „Gladiator“, den Paramount Pictures laut Variety am 22. November 2024 ins Kinokolosseum schicken will. Dann heißt es also wieder: „Are you not entertained?!“

Russell Crowe stellte im ersten Teil den General Maximus Decimus Meridius dar, der als Gladiator den römischen Kaiser Commodus (Joaquin Phoenix) zu Fall bringt, den Monumentarfilm aber nicht überlebt. Für das Sequel ist jetzt der derzeit für „Aftersun“ oscarnominierte Paul Mescal im Gespräch, den Serienjunkies auch aus Normal People kennen.

Als 2018 erstmals von „Gladiator 2“ die Rede war, hieß es, es soll diesmal um Lucius (damals: Spencer Treat Clark), den Sohn von Lucilla (Connie Nielsen) und den Neffen von Commodus, gehen. Zwar landete er in der Gladiatoren-Arena mit Maximus, wurde aber verschont. Maximus rettete dem Jungen das Leben, was einen bleibenden Eindruck bei ihm hinterlassen hat...

Während Scott erneut Regie führt, stammt das Drehbuch diesmal von David Scarpa. Ihn kennt man für Filme wie „All the Money in the World“, „The Day the Earth Stood Still“ oder einige Folgen von The Man in the High Castle. Aktuell ist auch ein „Napoleon“-Film aus seiner Feder in Arbeit.

Scott Free Productions und Red Wagon Entertainment produzieren das Sequel, dessen endgültiger Titel noch nicht feststeht. Sicher ist aber, dass es große Sandalen zu füllen gibt, denn der Originalfilm spielte weltweit 503 Millionen US-Dollar ein (das fünffache seines Budgets) und holte fünf Academy Awards ein. Darunter Bester Film und Bester Hauptdarsteller für Crowe.

Streambar ist „Gladiator“ gerade bei Netflix und Amazon Prime Video in der Flatrate.