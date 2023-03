Heute neu: The Dreamer bei MagentaTV

MagentaTV sorgt heute für die Deutschlandpremiere der dänischen Serie The Dreamer - Becoming Karen Blixen. Blixen ist bekanntlich die Autorin des autobiographischen Romans Jenseits von Afrika, der einst mit Meryl Streep verfilmt wurde.

Am heutigen Montag, den 6. März feiert die Serie „The Dreamer - Becoming Karen Blixen“ ihre Deutschlandpremiere via Magenta TV.

Karen Blixen wurde als Autorin ihres Ende der 1930er Jahre erschienenen autobiographischen Romans „Jenseits von Afrika“ und dessen Verfilmung mit Meryl Streep und Robert Redford von 1985 weltberühmt. Die sechsteilige dänische Serie The Dreamer erzählt die Geschichte der dänischen Autorin, die darum kämpft, ihren Platz im Leben zu finden und sich dabei von den Erwartungen von Familie und Gesellschaft zu befreien.

Die Handlung spielt, laut Magenta, in den 1930er Jahren. Nach vielen Jahren in Ostafrika kehrt Karen (Connie Nielsen, „Wonder Woman“, FBI) in ihr Elternhaus in Dänemark zurück. Sie ist mittellos, krank und geschieden. Die Träume ihrer Jugend musste sie in Afrika zurücklassen. Nun ist sie von ihrer religiösen und großbürgerlichen Familie abhängig, zu der sie noch nie ein besonders gutes Verhältnis hatte. Die Verwirklichung ihres neuen Traums, erfolgreich als Schriftstellerin tätig zu sein, liegt noch in weiter Ferne.

Die Serie greift diese Übergangszeit in Karen Blixens Leben auf. Erzählt wird von ihrer Genesung und ihrem Weg hin zur berühmten Schriftstellerin. Es ist das Porträt einer bürgerlichen, aber gedemütigten Frau, deren Begabung lange keinerlei Beachtung fand. Ursprünglich lief die Miniserie bei Viaplay.

Weitere Darstellerin sind Hanne Uldal, Joachim Fjelstrup und Lars Mikkelsen. Am Drehbuch sind Per Daumiller und Dunja Gry Jensen beteiligt. Regie führte Jeanette Nordahl.