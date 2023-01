Box Office: Silvesterwochenende bringt Avatar 2 auf Rekordkurs

Avatar: The Way of Water hat ein überraschend starkes Silvesterwochenende an den US-Kinokassen - und natürlich auch international - einfahren können, wodurch das Ziel der zwei Milliarden deutlich realistischer geworden ist.

Am dritten Wochenende in den Kinos konnte „Avatar: The Way of Water“ in den USA und Kanada allem Anschein nach 63,4 Millionen Dollar einspielen (geschätzte 82,4 Millionen im verlängerten Zeitraum von vier Tagen). Damit gingen die Einnahmen über Silvester im Vergleich zum Weihnachtswochenende überhaupt nicht zurück, was eigentlich nie passiert am Box Office. Diese Konstanz, die der James-Cameron-Streifen aufweist, macht nun Hoffnungen, dass das ausgewiesene Ziel, insgesamt zwei Milliarden Dollar einzuspielen, absolut im Bereich des Möglichen liegt.

National sind es aktuell 421,6 Millionen Dollar, die „Avatar 2“ eingenommen hat. International kommen satte 956,9 Millionen obendrauf, was zu einer globalen Gesamtsumme von derzeit 1,38 Milliarden Dollar führt. Damit steht der Film im ewigen Ranking nun auf Platz 15, knapp hinter „Black Panther“ und dem letzten „Harry Potter“-Streifen. Wie nah man aber noch an den Spitzenreiter anknüpfen kann, bei dem es sich bekanntlich um „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ mit 2,74 Milliarden Dollar handelt (der Wert von der Original-Veröffentlichung 2009), bleibt noch abzuwarten.

Interessant ist übrigens, mit welcher Geschwindigkeit „Avatar 2“ derzeit unterwegs ist. Zum Vergleich: Teil eins benötigte damals 32 Tage, um die Marke von 1,5 Milliarden zu erreichen. Der neue Film läuft erst seit 18 Tagen und hat bereits 1,38 Milliarden. Er kommt also schneller voran als der Vorgänger, wobei ein direkter Vergleich nicht so einfach ist (man denke nur an verschiedene Veröffentlichungspläne für die internationalen Märkte und natürlich an die Inflation).

Avatar - The Way of Water: Filmkritik

Platz zwei der US-Kinocharts ging am letzten Wochenende von 2022 (und gleichzeitig ersten in 2023) an den Kinderfilm „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“ mit 16,3 Millionen Dollar (21,7 Millionen über vier Tage). Der nationale Zwischenstand beträgt bei den vorhergesagten Einnahmen nach zwei Wochen knapp 66 Millionen Dollar. Insgesamt hatte sich DreamWorks deutlich mehr erwartet, zumal die Kritiken sehr gut ausfallen (95 Prozent bei Rotten Tomatoes).

Platz drei sichert sich „Black Panther: Wakanda Forever“ mit 4,8 Millionen (6,5 Millionen mit verlängertem Zeitraum). Hier sind es in den USA und Kanada nun insgesamt 438 Millionen und weltweit 818,5 Millionen, was eine kleine Enttäuschung ist, weil die Milliardenmarke nicht geknackt wird.

Platz vier und fünf gehen an „Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody“ mit 4,2 Millionen (5,4 Millionen an vier Tagen) und „Babylon“ mit 2,7 Millionen (respektive 3,6 Millionen). Letztgenannter Streifen zeichnet sich mehr und mehr als großer Flop ab, da die Produktionskosten bei satten 80 Millionen Dollar gelegen haben, wobei nach zwei Wochen erst schlappe elf Millionen Dollar am Box Office eingenommen wurden.