Box Office: Creed III kämpft starke erste Runde

Creed III - Rocky's Legacy hat am ersten Wochenende an den weltweiten Kinokassen mehr als 100 Millionen Dollar eingespielt. Damit wurde der bisherige Franchise-Rekord deutlich überboten. Ein echter Glanzstart in Runde eins!

58,7 Millionen Dollar stehen nach dem Auftaktwochenende für „Creed III - Rocky's Legacy“ an den nordamerikanischen Kinokassen zu Buche. Teil eins kam 2015 nur 29,6 Millionen, während sich „Creed II“ im Jahr 2018 schon auf 35,5 Millionen Dollar zum Start steigern konnte. Eigentlich hatte man für den dritten Streifen in der „Rocky“-Spin-off-Reihe ein Ergebnis zwischen 36 und 40 Millionen Dollar erwartet. Diese Prognosen wurden also deutlich übertroffen.

Hauptdarsteller Michael B. Jordan, der mit „Creed III“ auch sein Regiedebüt gegeben hat, kann sich stolz auf die eigene Schulter klopfen. Ein besonderer Booster für den Erfolg dürften unter anderem die jubelnden Kritiken für seinen Film sein (Rotten Tomatoes verzeichnet 87 Prozent positive Besprechungen). Auch vom Publikum gab es ein A- als CinemaScore. Interessant ist auch, wie jung die Zuschauer:innen in den USA und Kanada waren: 55 Prozent der Tickets gingen an 18- bis 34-Jährige, und mehr als drei Viertel waren People of Color. In Sachen Geschlechter dominierten die männlichen Besucher mit einer Quote von 63 Prozent.

International kamen für „Creed III“ am ersten Wochenende nochmal 41,8 Millionen Dollar obendrauf. Das ergibt dann das eingangs erwähnte globale Gesamtergebnis von 100,4 Millionen Dollar. Während sich die Produktionskosten auf immerhin 75 Millionen belaufen sollen, was ebenfalls ein neuer Höchstwert für das Franchise ist...

Creed 3: Filmkritik

Insgesamt ist 2023 für den Kinobetrieb in den USA bislang ein sehr erfreuliches Jahr. Zum aktuellen Zeitpunkt fallen die Verkaufszahlen schon 37 Prozent höher aus als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr, wie Comscore ausgerechnet hat. Außerdem kommen demnächst noch weitere vielversprechende Titel wie „Scream VI“, „Shazam: Fury of the Gods“ und „John Wick: Chapter 4“ raus.

Was läuft sonst noch?

Wer bislang ebenfalls ein sehr gutes Jahr hat, ist der Schauspieler Jonathan Majors, denn er spielt nicht nur in „Creed III“, sondern bekanntlich auch bei „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ mit. Somit gehören ihm diese Woche die beiden Spitzenplätze am Box Office. Der Marvel-Streifen kam an seinem dritten Wochenende auf zwölf Millionen Dollar, was wieder einem deutlichen Einbruch von 61 Prozent im Vergleich zur Vorwoche entspricht.

Aktuell beläuft sich die Zwischensumme am amerikanischen Heimatmarkt auf 186 Millionen Dollar, womit „Ant-Man“ von 2015 - mit damals 180 Millionen Dollar als Endergebnis - bereits überholt wurde. Teil zwei landete 2018 bei 216 Millionen, was natürlich auch noch erreichbar sein dürfte für Teil drei.

International läuft es für den Superhelden und seine Familie derweil deutlich schlechter: Hier sind es erst 232,8 Millionen Dollar, was zu einer globalen Gesamtsumme von 420 Millionen führt. Teil eins kam damals auf 519 Millionen und Teil zwei sogar auf 622 Millionen. Das ist noch ein weiter Weg, besonders, weil die Kritiken nicht sehr gut ausfallen...

Platz drei der Charts ging an die Horrorkomödie „Cocaine Bear“ mit elf Millionen Dollar am zweiten Wochenende. Bislang wurden bereits solide 41 Millionen am Box Office eingespielt. International kommen zehn Millionen obendrauf, wobei der Film hierzulande beispielsweise erst am 13. April erscheint. Die Produktionskosten von circa 30 Millionen sind bereits wieder drin.