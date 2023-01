Avatar 3: James Cameron will böse Feuer-Na'vi erkunden

Wenn es darum geht, eine Verwirrung der zwei bekannten Avatar-Franchise zu vermeiden, macht James Cameron keinen guten Job. Nachdem zuletzt das Element Wasser im Titel stand, soll es in Teil drei mit Feuer weitergehen.

„Avatar: The Way of Water“ hat nach zweieinhalb Wochen schon fast 1,4 Milliarden Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Die Zukunft des Franchise scheint damit sicher, zumal Teil drei sowieso schon feststand und auch größtenteils abgedreht ist (die Premiere ist für Dezember 2024 vorgesehen). Insgesamt plant James Cameron fünf Filme, die bis 2028 erschienen sein sollen. Dem französischen Outlet 20 Minutes gab der Regisseur nun aber erstmal einen Vorgeschmack, was als Nächstes ansteht.

Cameron sprach dabei von sogenannten „Ash People“ (also „Aschemenschen“), eine bislang noch unbekannte Na'vi-Kultur, die man eher als „böse“ beschreiben würde. Zumindest soll sie zerstörerischer unterwegs sein und weniger im Einklang mit der Natur leben, was zunächst nur den Menschen vorbehalten war.

„(Ich will) Kulturen zeigen, die sich von denen unterscheiden, die ich bereits gezeigt habe“, so der Filmemacher im Interview. „Das Feuer wird von den 'Aschemenschen' repräsentiert. Ich möchte die Na'vi aus einem anderen Blickwinkel zeigen, weil ich bis jetzt nur ihre guten Seiten gezeigt habe. In den frühen Filmen gibt es sehr negative menschliche Exemplare und sehr positive Na'vi-Exemplare. In 'Avatar 3' haben wir das Gegenteil.“

Diese Idee, nach dem Element Wasser mit Feuer weiterzumachen, lässt einen Tweet, den der Animator Giancarlo Volpe Anfang Dezember schrieb, in neuem Licht erstrahlen. Es ging darum, dass Camerons „Avatar“ und die Nickelodeon-Animationsserie „Avatar: Der Herr der Elemente“ sich den Titel teilen. Volpe fand es lustig, dass Cameron nun auch noch einen Fokus auf verschiedene Elemente legt, was eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal seiner Serie war.

„2004 haben wir erfahren, dass wir den Namen unserer Serie von 'Avatar' zu 'Avatar: The Last Airbender' ändern müssen, weil James Cameron schon die Rechte zu einem Film namens 'Avatar' hatte.“ Scherzend fügte Volpe hinzu: „Die Fortsetzung heißt nun 'The Way of Water'. Falls Teil drei dann 'The Firebending Masters' heißt, gehen wir auf die Barrikaden.“

Wie „Avatar 3“ heißen soll, ist aktuell noch unbekannt, aber das Wort Feuer oder Asche dürfte sicher in dem Titel vorkommen. Auch deutete Cameron in dem Interview vage an, wohin die Reise für die zwei letzten Teile gehen könnte, nämlich auf andere Monde des Gasriesen Polyphemus im Alpha-Centauri-System, die anders aussehen könnten als Pandora. Auch über eine Rückkehr zur Erde im großen Finale wird spekuliert.