American Horror Story: Something's Coming - Review

Eine unheimliche Mordserie im New Yorker Homosexuellenmilieu des Jahres 1981 sowie eine neuartige gefährliche Wildtierseuche auf dem nahegelegenen Fire Island sind die Themen der elften Staffel von American Horror Story. Wie ist der Auftakt gelungen?

Im New York des Jahres 1981 geht ein brutaler Mörder um, der es auf Homosexuelle abgesehen hat. Sein jüngstes Opfer ist ein Flugkapitän, der nach dem Besuch in einer Bar enthauptet aufgefunden wird. Mit den Ermittlungen betraut wird der Polizist Patrick Read (Russell Tovey, Quantico), der seine eigene Homosexualität verbirgt und in einer heimlichen Beziehung mit Gino Barelli (Joe Mantello, The Watcher) lebt, dem Herausgeber eines Schwulenmagazins, was immer wieder für Konflikte zwischen den beiden sorgt.

Obwohl alles auf einen Serienmörder hindeutet, wird dies offiziell von der Polizei geleugnet. Zur gleichen Zeit entdeckt die Wissenschaftlerin Dr. Hannah Wells (Billie Lourd, „Ticket ins Paradies“, die Tochter der 2016 verstorbenen Prinzessin Leia-Darstellerin Carrie Fisher aus „Star Wars“) auf dem nahe New York gelegenen Fire Island bei dem dort lebenden Wild eine neue hochansteckende Seuche, die sich zu einer Gefahr weit über die Grenzen der kleinen Insel hinaus auszudehnen droht.

Während sich Reads Freund Gino derweil in journalistischer Funktion auf die Spur der Morde begibt, verschwindet Sully (Jared Reinfeldt, „Mother/Android“), der WG-Partner des jungen Adam (Charlie Carver, Teen Wolf) auf der Suche nach einem schnellen Liebesabenteuer in einem Park spurlos. Adam beobachtet dabei zuvor einen mysteriösen muskelbepackten Mann mit einer Ledermaske, der sich ebenfalls vor Ort aufgehalten hatte und geht gleichfalls auf die Suche nach Hinweisen.

Durch eine Aufnahme des Unbekannten macht er die Bekanntschaft von dessen extravagantem Fotografen Theo (Isaac Cole Powell, Modern Love) und seinem Manager und Lover Sam (Zachary Quinto, NOS4A2, Heroes). Von ihnen erfährt er schließlich, dass der Gesuchte einst unter dem Namen Big Daddy szenebekannt gewesen ist, jedoch seit einigen Jahren als verstorben gilt.

American Horror Story: NYC bei Joyn PLUS+ streamen

Auf in eine neue Gruselrunde

Die gleichen Showrunner wie bei den vorhergehenden zehn Episodenstaffeln (Ryan Murphy und Brad Falchuk) und die erneute US-Premiere beim Sender FX (hierzulande wieder statt Disney+ der Pay-TV-Sender ProSieben Fun) und dennoch einige Neuerungen: Zwar sind mit unter anderem Billie Lourd als Wissenschaftlerin Dr. Wells, Leslie Grossman („Love, Victor“) als Exfrau von Polizist Patrick sowie dem zeitweiligen neuen Spock-Darsteller Zachary Quinto (zuletzt 2013 in der zweiten Serienstaffel „Asylum“ zu sehen) als schmieriger Geschäftsmann Sam und Denis O'Hare (The Nevers) auch wieder einige Mitglieder des (wechselnden) Stamm-Ensembles der vorhergehenden Serien-Staffeln mit dabei.

Doch für die Hauptrollen setzt man auf (zumindest im Franchise) neue Gesichter im Staffelauftakt der neuesten Season von American Horror Story, welche in den USA bereits im Herbst 2022 zu sehen war. Nach der zweigeteilten vorherigen zehnten Staffel aus dem vergangenen Jahr mit dem überaus passenden Titel „Double Feature“ verschlägt es den Zuschauer diesmal in die von noch vielerlei Heimlichkeiten durchzogene Homosexuellen-Szene im New York der frühen 80er-Jahre und betritt damit thematisch ein weiteres Mal ausgesprochenes Neuland. Außerdem, so will es scheinen, plant man auch diesmal wieder die Behandlung zeitgenössischer Aspekte, wie in der Nebenhandlung angedeutet wird. Aber dazu gleich noch einmal mehr.